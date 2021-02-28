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Центральные станции киевского метро в воскресенье ограничат на вход

Воскресенье, 28 февраля 2021, 00:34
Центральные станции киевского метро в воскресенье ограничат на вход

Вечером 28 февраля из-за проведения на Национальном спорткомплексе "Олимпийский" футбольного матча возможные изменения в работе киевского метрополитена.

Источник: КП "Киевский метрополитен"

Детали: Во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций после окончания игры возможном ограничении (не закрытие) на вход до станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Матч между командами между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск) начнется в 17 часов.

Украинская правда

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Темы: Киевметрофутбол
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