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Ограбление и поджоги: в Барселоне требуют освободить заключенного рэпера

Воскресенье, 28 февраля 2021, 02:49
Ограбление и поджоги: в Барселоне требуют освободить заключенного рэпера

В Барселоне осуждения рэпера Пабло Хазел привело к очередным массовым беспорядкам.

Источник: Укринформ

Детали: В Барселоне устроили очередные акции протеста с требованиями освободить осужденного рэпера Пабло Асель. 10 человек массовых беспорядков арестовали.

Митинг организовали студенческие профсоюзы, сторонники независимости Каталонии и леворадикальные партии. Кроме требования освободить рэпера, протестующие требовали отменить реформу в сфере труда, закон об общественной безопасности, закон об иностранцах и принудительное выселение из жилья за задолженность.

Участники акций сводили баррикады из мусорных контейнеров.

Барселонская полиция начала преследование протестующих после того, как они бросили стеклянные бутылки, подожгли полицейский фургон и разбили фасады магазинов и банков.

Отдельные группы протестующих грабили магазины и банки, в то время, как спасатели тушили там пожара.

  • Предыстория:
    В ночь на 18 февраля в главных городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера переросли в беспорядки.
  • 21 февраля в испанской Барселоне протестующие бросали бутылки в полицию, поджигали контейнеры и громили магазины в пятую ночь протестов против заключения рэпера, обвиняемого в прославлении терроризма и образе королевской семьи в песнях.

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Темы: Испанияакциимитинги
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