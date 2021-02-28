Ограбление и поджоги: в Барселоне требуют освободить заключенного рэпера
В Барселоне осуждения рэпера Пабло Хазел привело к очередным массовым беспорядкам.
Источник: Укринформ
Детали: В Барселоне устроили очередные акции протеста с требованиями освободить осужденного рэпера Пабло Асель. 10 человек массовых беспорядков арестовали.
Митинг организовали студенческие профсоюзы, сторонники независимости Каталонии и леворадикальные партии. Кроме требования освободить рэпера, протестующие требовали отменить реформу в сфере труда, закон об общественной безопасности, закон об иностранцах и принудительное выселение из жилья за задолженность.
Участники акций сводили баррикады из мусорных контейнеров.
Барселонская полиция начала преследование протестующих после того, как они бросили стеклянные бутылки, подожгли полицейский фургон и разбили фасады магазинов и банков.
Отдельные группы протестующих грабили магазины и банки, в то время, как спасатели тушили там пожара.
- Предыстория:
В ночь на 18 февраля в главных городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера переросли в беспорядки.
- 21 февраля в испанской Барселоне протестующие бросали бутылки в полицию, поджигали контейнеры и громили магазины в пятую ночь протестов против заключения рэпера, обвиняемого в прославлении терроризма и образе королевской семьи в песнях.