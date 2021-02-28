Ограбление и поджоги: в Барселоне требуют освободить заключенного рэпера

В Барселоне осуждения рэпера Пабло Хазел привело к очередным массовым беспорядкам.

Источник: Укринформ

Детали: В Барселоне устроили очередные акции протеста с требованиями освободить осужденного рэпера Пабло Асель. 10 человек массовых беспорядков арестовали.

Участники акций сводили баррикады из мусорных контейнеров.

Барселонская полиция начала преследование протестующих после того, как они бросили стеклянные бутылки, подожгли полицейский фургон и разбили фасады магазинов и банков.

Отдельные группы протестующих грабили магазины и банки, в то время, как спасатели тушили там пожара.