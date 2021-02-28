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Премьер Армении повторно попросил увольнения начальника Генштаба

Воскресенье, 28 февраля 2021, 10:44

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно обратился к президенту с ходотайством об увольнении начальника Генштаба, после того, как глава государства отказался подписывать предыдущее предложение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Пашинян заявил, что снова направляет президенту проект указа об увольнении руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и надеется, что на этот раз его подпишут.

По его словам, решение президента Армена Саркисяна вернуть прежний проект "никак не способствует решению ситуации".

Напомним, в администрации президента пояснили, что после обсуждения проекта с юристами и независимыми экспертами пришли к выводу, что он противоречит Конституции.

Также отметили, что Саркисян "не защищает какую-либо политическую силу и принимает решение, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами".

В то же время, президент заявил, что Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет.

Напомним, политический кризис в Армении обострился 25 февраля. Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота" и заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Оппозиция Армении, давно требующая отставки Пашиняна после поражения Армении в войне в Карабахе, поддержала требование Генштаба.

Темы: Армения


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