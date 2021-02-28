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В Помпеях нашли хорошо сохранившуюся античную колесницу

Воскресенье, 28 февраля 2021, 10:12
В Помпеях нашли хорошо сохранившуюся античную колесницу

Во время раскопок в древнеримском городе Помпеи археологи нашли большую четырехколесную церемониальную колесницу.

Источник: BBC

Детали: Находку обнаружили в районе Чивите Джулиани к северу от стен древнего города у конюшен виллы, где проживали богатые люди. В 2018 году в этом же месте нашли останки трех лошадей.

По мнению ученых, колесницу с железными, бронзовыми и оловянными деталями и украшениями использовали во время праздников и парадов. Археологи констатировали, что она находится в идеальном состоянии.

Колесницу нашли 7 января, и с тех пор археологи пытались достать ее из земли. Хрупкость материалов сделала их задачу особенно сложной.

 
 

Директор парка Помпеи Массимо Осанна рассказал, что колесница предназначалась для церемоний, а не для ежедневного использования или сельского хозяйства. Он уточнил, что в источниках упоминается использование колесниц жрицами и женщинами, и предположил, что в ней невесты могли ехать к своему новому дому в рамках брачных обрядов.

Прямая речь: "Это очень важное открытие для расширения наших знаний о древнем мире".

 
 

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Темы: историяИталия
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