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Синоптики рассказали, какой погодой встретит весна

Воскресенье, 28 февраля 2021, 13:29

В первые дни весны в Украине будет влажно, местами возможен небольшой мокрый снег, температура воздуха днем ​​+2+6 градусов.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В ночь на понедельник, 1 марта, погоду в Украине будет определять влажный атлантический воздух, днем ​​под влиянием области повышенного давления влажность уменьшится.

Ночью на Правобережье и крайнем востоке страны возможен небольшой мокрый снег, на остальной территории, а днем ​​по всей Украине - без осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и ​​Прикарпатье ночью порывы 15-18 м/с.

Температура ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла, на Закарпатье до +10°, в Карпатах в течение суток 2-6° мороза.

В Киеве ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков. Температура ночью около 0°, днем ​​2-4° тепла.

Погода 1 марта
Погода 1 марта

2 марта (вторник) без осадков, лишь в восточных и северо-восточных областях днем ​​пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 6° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем ​​до 5° тепла.

В Киеве 2 марта без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​4-6° тепла.

Погода 2 марта
Погода 2 марта

Темы: погода


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