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Премьер Венгрии привился от коронавируса китайской вакциной

Воскресенье, 28 февраля 2021, 13:52
Премьер Венгрии привился от коронавируса китайской вакциной

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что получил прививку от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Facebook, обнародовав фото из медицинского кабинета.

Орбан прокомментировал фото словами "Я вакцинирован".

Как известно, Венгрия стала первой страной Европейского Союза, начавшей вакцинацию китайской вакциной Sinopharm.

COVID 2/110. Oltva vagyok // Vaccinated ✅

Опубліковано Orbán Viktor Неділя, 28 лютого 2021 р.

Ранее Венгрия начала вакцинацию российским "Спутником V", вакциной, которая (как и Sinopharm) не получила одобрения регулирующих органов ЕС.

По данным правительства, привили уже около 471 000 человек, что составляет почти 5% населения Венгрии.

В четверг в офисе премьера заявили, что Венгрия не разрешит частным клиникам проводить вакцинацию от коронавируса и гражданам придется ждать своей очереди, определенной национальным планом вакцинации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияВенгрия
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