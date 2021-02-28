Премьер Венгрии привился от коронавируса китайской вакциной
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что получил прививку от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Facebook, обнародовав фото из медицинского кабинета.
Орбан прокомментировал фото словами "Я вакцинирован".
Как известно, Венгрия стала первой страной Европейского Союза, начавшей вакцинацию китайской вакциной Sinopharm.
COVID 2/110. Oltva vagyok // Vaccinated ✅Опубліковано Orbán Viktor Неділя, 28 лютого 2021 р.
Ранее Венгрия начала вакцинацию российским "Спутником V", вакциной, которая (как и Sinopharm) не получила одобрения регулирующих органов ЕС.
По данным правительства, привили уже около 471 000 человек, что составляет почти 5% населения Венгрии.
В четверг в офисе премьера заявили, что Венгрия не разрешит частным клиникам проводить вакцинацию от коронавируса и гражданам придется ждать своей очереди, определенной национальным планом вакцинации.