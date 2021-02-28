Премьер Венгрии привился от коронавируса китайской вакциной

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что получил прививку от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Facebook, обнародовав фото из медицинского кабинета.

Орбан прокомментировал фото словами "Я вакцинирован".

Как известно, Венгрия стала первой страной Европейского Союза, начавшей вакцинацию китайской вакциной Sinopharm.

Ранее Венгрия начала вакцинацию российским "Спутником V", вакциной, которая (как и Sinopharm) не получила одобрения регулирующих органов ЕС.

По данным правительства, привили уже около 471 000 человек, что составляет почти 5% населения Венгрии.

В четверг в офисе премьера заявили, что Венгрия не разрешит частным клиникам проводить вакцинацию от коронавируса и гражданам придется ждать своей очереди, определенной национальным планом вакцинации.