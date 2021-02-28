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Индийская ракета успешно вывела на орбиту бразильский спутник

Воскресенье, 28 февраля 2021, 14:08
Индийская ракета успешно вывела на орбиту бразильский спутник

Ракета-носитель PSLV-C51 вывела на орбиту бразильский спутник оптического наблюдения за поверхностью Земли Amazonia-1 весом 637 кг, и еще 18 космических аппаратов.

Источник: Hindustan Times

Детали: Запуск состоялся из Космического центра Сатиш Дхавана, расположенного у юго-восточного побережья Индии на острове Шрихарикота.

Индийская организация космических исследований (ISRO) констатировала, что миссия выполнена, и спутник выведен на точную орбиту.

Спутник Amazonia-1 является первым космическим аппаратом, созданным Национальным институтом космоса Бразилии. Он будет передавать данные о сельском хозяйстве страны и о состоянии лесов в районе Амазонки.

Среди 18 мини-спутников, которые затем отделились от ракеты на орбите, коммерческие и исследовательские аппараты Индии и США.

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Темы: космосИндия
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