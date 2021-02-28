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До конца года все желающие получат вакцину против Covid – Шмыгаль

Воскресенье, 28 февраля 2021, 16:03

Все украинцы, желающие получить прививку против коронавируса, будут вакцинированы до конца года.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "Украина имеет контракты на более чем 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это - наш путь возвращения к привычной жизни".

Детали: Премьер напомнил, что на этой неделе в Украине стартовала кампания по вакцинации населения от Covid-19. Прививки вакциной AstraZeneca/Oxford, которая производится на мощностях индийской компании Serum Institute, сделал уже 3141 человек.

Сейчас вакцинация происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также 27 февраля начали вакцинировать военных в Луганской области.

Кроме того, Минцифры и Минздрав анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который даст возможность записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или вебпортал "Дія".

По словам Шмыгаля, это поможет избежать очередей и заполнения лишних бумажек.

Украинская правда
Темы: вакцинацияШмыгалькоронавирус


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