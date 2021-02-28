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В Днепре произошла стрельба в кафе

Воскресенье, 28 февраля 2021, 17:12
фото полиции

В Днепре в кафе произошла перестрелка, в отделение полиции доставлено 15 человек.

Источник: полиция Днепропетровской области

Детали: 28 февраля в полицию поступило сообщение о стрельбе в кафе по ул. Высоковольтная.

По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения.

Во время стрельбы никто не пострадал.

По данному факту следственными начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Продолжается следствие.

Украинская правда
Темы: Днепрполиция


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