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Футбольные фанаты Беларуси массово бойкотируют матчи из-за ситуации в стране

Воскресенье, 28 февраля 2021, 17:37
Футбольные фанаты Беларуси массово бойкотируют матчи из-за ситуации в стране
Фото: Ultras Shakhter

Фанаты белорусских футбольных клубов массово объявляют о бойкоте матчей из-за политической ситуации в стране.

Источник: TUT.BY

Детали: По состоянию на 28 февраля уже десять футбольных фанатских организаций в Беларуси объявили о бойкоте матчей своих команд.

Отказываются посещать поединки фанаты БАТЭ, "Шахтера", брестского "Динамо", "Слуцка", "Витебска", "Молодечно" и "Немана". Также к бойкоту присоединяются фанаты жодинского "Торпедо-БелАЗ" и столичных "Минска" и "Торпедо".

Причиной бойкота фанаты называют "политическую ситуацию в стране".

Дословно фанаты брестского "Динамо": "Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями".

Темы: Беларусьфутбол
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