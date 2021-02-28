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Литва может помочь Украине с доказательствами для санкций ЕС – министр

Воскресенье, 28 февраля 2021, 21:03
Литва может помочь Украине с доказательствами для санкций ЕС – министр
Радио Свобода

Литва готова помочь Киеву в подготовке доказательств незаконных действий конкретных лиц по отношению к Украине с целью внесения их в санкционный список ЕС.

Источник: министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Думаю, еще все впереди. Мы обсуждали это с министром (Дмитрием Кулебой – ред.). Я рассказал, что в Литве мы сейчас часто имеем дело с санкциями – в частности, сейчас мы работаем над новым пакетом по Беларуси.

Поэтому мы можем предоставить какую-то помощь – например, в подготовке пакета доказательств по конкретным людям, чтобы дальше передать его на рассмотрение Евросоюза. Не могу обещать, что все в конце концов окажутся в списке ЕС, но почему бы не предложить тех или иных лиц".

"Первое, на что мы смотрим, – это пакеты доказательств".

"Европа должна быть готова защитить в суде свое решение применить санкции против того или иного лица".

Что предшествовало: Ранее в ЕС заявили, что новый санкционный механизм, который ЕС планирует применить за нарушение прав человека, может быть применен против России из-за "дела Навального".

В этой связи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал, что Россия так же нарушает права и устраивает репрессии в оккупированном Крыму, а потому Украина снова обратится к ЕС с просьбой применить санкции против России.

Темы: ЛитваЕСсанкцииРосcия
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