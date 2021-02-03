Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос скоро покинет пост гендиректора компании, вместо этого он станет исполнительным председателем совета директоров.

Источник: пресс служба Amazon

Детали: 57-летнего Безоса, состояние которого оценивается в 196 200 000 000 долларов, заменит Энди Яссиму, который сейчас возглавляет Amazon Web Services.

Прямая речь: "Как председатель я намерен сосредоточиться на новых продуктах. Энди хорошо известный внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нем".

Безос отметил, что намерен уделить больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, космической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонда Amazon Day 1 Fund.