В новую Раду прошли бы 5 партий. "Слуга народа" не первая

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, в парламент попали бы "ОПЗЖ", "Слуга народа", "ЕС" и "Батькивщина".

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 27 января по 1 февраля

Дословно: "Если бы в парламентских выборах участвовали эти партии, наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%) , "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%)".

Детали: Отмечается, что балансируют на грани прохождения "Радикальная партия Олега Ляшко" (6,1%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,2%) и "Сила и честь" (4,4%).

Другие партии имеют более низкую поддержку.

Сообщается, что в ходе опроса респондентам показывали карточку со списком партий, и респонденты должны были выбрать только один ответ.

Кроме того, согласно опросу, 61,4% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании. Еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Исследование длилось с 27 января по 1 февраля. Методом личного интервью были опрошены 1205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Предыстория: Согласно этому же опросу КМИС, действующий глава государства Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге, но поддержка его по сравнению с декабрем, упала. Второе-третье места делят нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко.