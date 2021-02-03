Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В новую Раду прошли бы 5 партий. "Слуга народа" не первая

Среда, 3 февраля 2021, 11:58

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, в парламент попали бы "ОПЗЖ", "Слуга народа", "ЕС" и "Батькивщина".

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 27 января по 1 февраля

Дословно: "Если бы в парламентских выборах участвовали эти партии, наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%) , "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%)".

Детали: Отмечается, что балансируют на грани прохождения "Радикальная партия Олега Ляшко" (6,1%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,2%) и "Сила и честь" (4,4%).

Другие партии имеют более низкую поддержку.

Сообщается, что в ходе опроса респондентам показывали карточку со списком партий, и респонденты должны были выбрать только один ответ.

 

Кроме того, согласно опросу, 61,4% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании. Еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Исследование длилось с 27 января по 1 февраля. Методом личного интервью были опрошены 1205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Предыстория: Согласно этому же опросу КМИС, действующий глава государства Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге, но поддержка его по сравнению с декабрем, упала. Второе-третье места делят нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко.

Украинская правда
Темы: опросВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

СоциологияВ новую Раду прошли бы 5 партий. "Слуга народа" не первая

инфографикаЗеленского обошли в рейтинге доверия

"Слуга народа" соберет фракцию из-за блокировки каналов Медведчука

От COVID в Украине умерли уже 23 тысячи человек, болеют 158,6 тысячи человек

Видео Фото ОбновленоПрототип корабля для межпланетных путешествий SpaceX Starship разбился при посадке

ВидеоТрансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах

Все новости...
опрос
Зеленского обошли в рейтинге доверия
Бизнес ухудшил экономические ожидания - опрос НБУ
Порошенко все еще уступает Зеленскому во втором туре, но отрыв стал меньше – опрос
Последние новости
12:35
Каналы Медведчука финансируются из компании в ОРЛО
12:29
Более 60% проверенных домов престарелых нет в Реестре – Минрегион
12:28
Меркель не против российской вакцины в ЕС, если она получит одобрение
12:18
В СНБО объяснили, что санкции в отношении граждан Украины уже вводились
12:18
инфографикаУкраинцы ответили, как относятся к обслуживанию на украинском языке
11:58
СоциологияВ новую Раду прошли бы 5 партий. "Слуга народа" не первая
11:57
ЕС до июля получит только половину доз вакцины, необходимых для собственных нужд
11:31
Земля будет автоматически переходить покупателю здания – закон
11:23
Президентский рейтинг Зеленского немного упал – КМИС
11:22
инфографикаЗеленского обошли в рейтинге доверия
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!