Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В новую Раду прошли бы 5 партий. "Слуга народа" не первая

Среда, 3 февраля 2021, 10:58
В новую Раду прошли бы 5 партий. Слуга народа не первая

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, в парламент попали бы "ОПЗЖ", "Слуга народа", "ЕС", "Батькивщина" и "Сила и честь".

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 27 января по 1 февраля

Дословно: "Если бы в парламентских выборах участвовали эти партии, наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 24,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (18,2%),"ЕС" (15,6%) и "Батькивщина" (10,3%), "Сила и честь" (6,4%)".

Детали: Балансирует на грани прохождения "Радикальная партия Олега Ляшко" (4,6%). Далее следуют "Свобода" (3,6%), "Украинская стратегия Гройсмана" (3,4%) и "Партия Шария" (3,2%).

Другие партии имеют более низкую поддержку.

Сообщается, что в ходе опроса респондентам показывали карточку со списком партий, и респонденты должны были выбрать только один ответ.

 

Кроме того, согласно опросу, 61,4% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании. Еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Исследование длилось с 27 января по 1 февраля. Методом личного интервью были опрошены 1205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Согласно этому же опросу КМИС, действующий глава государства Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге, но поддержка его по сравнению с декабрем, упала. Второе-третье места делят нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко.

Предыстория:

  • В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов.
  • СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
  • Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

Украинская правда
Темы: опросВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
опрос
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
Последние новости
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
Все новости...
Реклама: