Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы ответили, как относятся к обслуживанию на украинском языке

Среда, 3 февраля 2021, 11:18
Украинцы ответили, как относятся к обслуживанию на украинском языке

Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке, против такой нормы - 34%.

Источник: результаты опроса КМИС

Дословно: "61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании на украинском языке. Не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением".

Детали: Больше всего норму об обслуживании на украинском языке поддерживают жители Запада и Центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители Востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают).

На Юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают - 46,2%.

На Донбассе языковую норму поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1%.

В то же время, социологи сообщили, что на Донбасс приходится только 84 с 1205 опрошенных респондентов. Кроме того, опрос проводился только на контролируемой Украиной части Донбасса.

 

Исследование проводилось с 27 января по 1 февраля 2021 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) было опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Что было раньше: С 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка сможет в случае систематических нарушений языкового законодательства штрафовать предприятие.

Узнать больше: "Где написано, что я должна?". Как языковой уполномоченный "под прикрытием" проверял действенность языкового закона в Киеве

Предыстория:

  • В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов.
  • СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
  • Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.
  • Гендиректр КМИС Владимир Паниотто пояснил, что из-за COVID-19 погрешность результатов, полученных методом личных ("лицом-к-лицу") интервью увеличилась, часть людей отказывается пускать интервьюеров в квартиру.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкзакон о языкахопроссоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
язык
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
Последние новости
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
Все новости...
Реклама: