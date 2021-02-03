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Украинцы ответили, как относятся к обслуживанию на украинском языке

Среда, 3 февраля 2021, 12:18

Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке, против такой нормы - 34%.

Источник: результаты опроса КМИС

Дословно: "61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании на украинском языке. Не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением".

Детали: Больше всего норму об обслуживании на украинском языке поддерживают жители Запада и Центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители Востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают).

На Юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают - 46,2%.

На Донбассе языковую норму поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1%.

В то же время, социологи сообщили, что на Донбасс приходится только 84 с 1205 опрошенных респондентов. Кроме того, опрос проводился только на контролируемой Украиной части Донбасса.

 

Исследование проводилось с 27 января по 1 февраля 2021 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) было опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Что было раньше: С 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка сможет в случае систематических нарушений языкового законодательства штрафовать предприятие.

Узнать больше: "Где написано, что я должна?". Как языковой уполномоченный "под прикрытием" проверял действенность языкового закона в Киеве

Предыстория:

  • В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов.
  • СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
  • Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.
  • Гендиректр КМИС Владимир Паниотто пояснил, что из-за COVID-19 погрешность результатов, полученных методом личных ("лицом-к-лицу") интервью увеличилась, часть людей отказывается пускать интервьюеров в квартиру.

Украинская правда
Темы: языкзакон о языкахопроссоциология


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