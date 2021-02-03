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СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 5 миллиардов

Среда, 3 февраля 2021, 14:27
СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 5 миллиардов

Правоохранители пресекли в Харькове деятельность мощного конвертационного центра, общий оборот средств которого составлял более 5 миллиардов гривен.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, должностные лица фиктивных субъектов хозяйствования вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн.

Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

 

Следствие продолжается.

Напомним: В октябре 2020 года в Киеве СБУ заблокировала работу конвертационного центра с общим оборотом в 15 млрд грн.

Украинская правда

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Темы: СБУХарьков
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