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ЕС выпустил заявление по приговору Навальному, не упомянув о санкциях

Среда, 3 февраля 2021, 16:40
ЕС выпустил заявление по приговору Навальному, не упомянув о санкциях

Евросоюз осудил российские власти за решение посадить оппозиционера Алексея Навального и требует немедленно освободить его.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС.

"Европейский Союз осуждает решение российских властей осудить Алексея Навального и считает его неприемлемым, поскольку оно является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека", - говорится в заявлении.

ЕС призвал российские органы власти выполнять свои национальные и международные обязательства уважать и обеспечивать права человека и равенство перед законом, включая право на справедливый суд.

"ЕС повторяет свой призыв к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также всех граждан и журналистов, которые были задержаны за осуществление своих прав на мирные собрания и свободу слова", - говорится в заявлении.

При этом Евросоюз не упоминает о возможных санкциях в связи с приговором Навальному, обещая обсудить свои дальнейшие действия на ближайшем заседании Совета ЕС.

"Европейский Союз вернется к этому вопросу на будущем Совете иностранных дел и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не согласовали совместное заявление по заключению российского оппозиционера Алексея Навального из-за некоторых формулировок в документе. В частности, некоторые члены ЕС были недовольны формулировкой "ограничительные меры".

Ранее в ЕС заявили, что не изменили планов визита в Москву высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после протестов в России.

Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Напомним, 3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

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Темы: НавальныйЕСсанкцииРосcия
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