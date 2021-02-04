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Пожар в COVID-отделении запорожской больницы: погибла врач и трое пациентов на ИВЛ

Четверг, 4 февраля 2021, 03:01

В Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и молодой врач.

Источник: председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух с места трагедии, передает Укринформ

Прямая речь: "Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов..

На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках".

Детали: Издание сообщает, что на первом этаже, где произошел пожар, пациентов не осталось. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает. Всего в корпусе находилось 29 человек.

На месте трагедии создали пост дезинфекции. Причины пожара выясняются.

 
Все фото - Суспільне Запоріжжя
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Что предшествовало: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области сообщила о пожаре в одном из корпусов областной инфекционной больницы.

Темы: Запорожьепожаркоронавирус


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