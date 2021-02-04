Пожар в COVID-отделении запорожской больницы: погибла врач и трое пациентов на ИВЛ

В Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и молодой врач.

Источник: глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух с места трагедии, передает Укринформ, сайт ЗОГА

Прямая речь Старуха: "Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов..

На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках".

Детали: Журналисты сообщают, что на первом этаже, где произошел пожар, пациентов не осталось. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает. Всего в корпусе находилось 29 человек.

На месте трагедии создали пост дезинфекции.

Причины пожара выясняются.

Руководитель ОГА также сообщил о создании комиссии для расследования пожара.

Старух пообещал, что в ближайшее время все больницы области, которые принимают больных COVID-19, будут проверены на предмет пожарной безопасности.

Все фото - Суспільне Запоріжжя

Что предшествовало: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области сообщила о пожаре в одном из корпусов областной инфекционной больницы.