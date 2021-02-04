Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в COVID-отделении запорожской больницы: погибла врач и трое пациентов на ИВЛ

Четверг, 4 февраля 2021, 02:01
Пожар в COVID-отделении запорожской больницы: погибла врач и трое пациентов на ИВЛ

В Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и молодой врач.

Источник: глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух с места трагедии, передает Укринформ, сайт ЗОГА

Прямая речь Старуха: "Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов..

На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках".

Детали: Журналисты сообщают, что на первом этаже, где произошел пожар, пациентов не осталось. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает. Всего в корпусе находилось 29 человек.

На месте трагедии создали пост дезинфекции.

Причины пожара выясняются.

Руководитель ОГА также сообщил о создании комиссии для расследования пожара.

Старух пообещал, что в ближайшее время все больницы области, которые принимают больных COVID-19, будут проверены на предмет пожарной безопасности.

 
Все фото - Суспільне Запоріжжя
а

Что предшествовало: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области сообщила о пожаре в одном из корпусов областной инфекционной больницы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Запорожьепожаркоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Запорожье
Россияне ударили по Запорожью: попали в объект инфраструктуры
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Запорожье слышали взрыв – СМИ
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: