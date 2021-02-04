Карантин в Украине продлят до конца апреля – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего, это - не конечный срок.

Источник: Шмыгаль во время встречи в Европейской бизнес ассоциации, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Карантин будем продолжать до 30 апреля, но... скорее всего это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего он будет продолжаться в той или иной форме".

Детали: Он отметил, что условия карантина могут меняться, в частности может происходить смягчение и переход к адаптивной форме карантина.

Что предшествовало: 1 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента заявил: анализ показывает, что есть регионы, в которых можно больше ослабить карантинные меры – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне.

Напомним: В марте-апреле 2020 года в Украине действовал локдаун, летом действовал адаптивный карантин по зонам, в ноябре власти вводили "карантин выходного дня" на три уикенда (с 14 по 30 ноября), а в январе 2021 года – усиленный карантин на 17 дней (с 8 по 24 января включительно). По данным МОЗ, последние две меры позволили сбить "волну" распространения COVID-19.

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