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Зеленский победил бы всех соперников во втором туре выборов – опрос

Четверг, 4 февраля 2021, 10:21
Зеленский победил бы всех соперников во втором туре выборов – опрос

Если бы второй тур выборов президента Украины состоялся в ближайшее время, то действующий президент Владимир Зеленский победил бы всех соперников.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: По результатам моделирования второго тура президентских выборов, Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами.

Так, в паре с пятым президентом Петром Порошенко за Зеленского готовы отдать голоса 56% против 44% у Порошенко.

В паре с нардепом "ОПЗЖ" Юрием Бойко у Зеленского - 60% против 40%, с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко - 55% против 45%.

В возможной паре Бойко-Порошенко - паритет: 51% на 49%.

 

В то же время, по данным социологов, рейтинг Зеленского постепенно снижается с сентября 2019 года.

 

При этом во всех случаях моделирования пар во втором туре президентских выборов треть респондентов заявили, что не будут голосовать или не определились с выбором.

 

Отметим, что по результатам опроса, в первом туре выборов президента Украины лидирует Зеленский за которого готовы проголосовать 21,2% украинцев, но отрыв от ближайших соперников 4-5%.

Исследования проводились 2-3 февраля 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Всего было опрошено 2000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийопросрейтингсоциологияпрезидент
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