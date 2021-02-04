"Было возгорания медоборудования": главврач о пожаре в Запорожье
Четверг, 4 февраля 2021, 12:13
Главный врач Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко рассказал, что в заведении произошло возгорание медицинского оборудования.
Источник: совещание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, местный сайт 067
Прямая речь: "Следствие устанавливает предварительные причины пожара, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования".
Детали: Шинкаренко рассказал, что пожар возник в одном из боксов отделений реанимации.
По словам заместителя начальника главы ГСЧС Алексея Дунаевского в Запорожской области, возгорание произошло в одной из палат больницы на 1 этаже.
Там лечили больных на коронавирус. Они были подключены к аппаратам ИВЛ.
Предыстория:
- В ночь на 4 февраля в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар, погибли трое больных и молодой врач.
- Предварительно установлено, что трое COVID-пациентов и врач, которые погибли, отравились угарным газом.
- Полиция сообщает, что возгорание возникло на первом этаже 5-этажного здания в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы, где лечат больных COVID-19.
- Из-за пожара начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК).