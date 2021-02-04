"Было возгорания медоборудования": главврач о пожаре в Запорожье

Главный врач Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко рассказал, что в заведении произошло возгорание медицинского оборудования.

Источник: совещание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, местный сайт 067

Прямая речь: "Следствие устанавливает предварительные причины пожара, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования".

Детали: Шинкаренко рассказал, что пожар возник в одном из боксов отделений реанимации.

По словам заместителя начальника главы ГСЧС Алексея Дунаевского в Запорожской области, возгорание произошло в одной из палат больницы на 1 этаже.

Там лечили больных на коронавирус. Они были подключены к аппаратам ИВЛ.

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