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Евровидение пройдет в необычном формате из-за пандемии

Четверг, 4 февраля 2021, 12:44
Евровидение пройдет в необычном формате из-за пандемии

Песенный конкурс "Евровидение-2021" изменит привычный формат проведения из-за пандемии коронавируса, рассматриваются три альтернативных сценария.

Источник: сайт конкурса со ссылкой на организаторов

Детали: Сценарии варьируются от самого мягкого до самого жесткого, однако вообще отказываться от конкурса организаторы не собираются.

Пока что как приоритетный рассматривается вариант В - с минимумом ограничений – исполнители выступают на сцене конкурса, арена заполнена до 80%, все соблюдают дистанцию в 1,5 метра, 500 представителей прессы присутствуют на арене, еще 1000 – следят удаленно.

Если ситуация с короновирусом ухудшится, задействуют сценарий С  -  участники выступают по видеосвязи, арена заполнена до 80% с соблюдением дистанции,  вся пресса – на "удаленке".

Если же дела будут совсем плохи, введут план D – ни зрители, ни исполнители не собираются в одном месте, все проходит в виртуальном формате.

Окончательное решение о том, в каком формате проводить конкурс, будет принято в ближайшие недели.

 

Дословно на сайте песенного конкурса: "Мы вынуждены отказаться от привычного сценария проведения конкурса "Евровидения" и рассматриваем три других потенциальных варианта развития событий. У нас есть три возможных сценария, и сейчас мы выбираем тот, который будет оптимальным".

Справка: Евровидение-2021 будет проходить в Роттердаме (Нидерланды) с 18 до 22 мая.

Предыстория: Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса и перенесли на 2021 год. Вместо Евровидения в мае 2020-го провели онлайн-концерт.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Евровидениекоронавирус
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