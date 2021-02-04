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Облитый кровью подъезд, разбитое авто: в АРМА жалуются на давление

Четверг, 4 февраля 2021, 12:46
Облитый кровью подъезд, разбитое авто: в АРМА жалуются на давление

Агентство по розыску и менеджменту активов заявляет о давлении на своих сотрудников.

Источник: АРМА в Facebook, заместитель председателя АРМА Владимир Павленко в комментарии УП

Дословно: "По состоянию на сегодня на сотрудников АРМА продолжается систематическое давление в форме запугивания, прямых угроз и дискредитационных акций. Злоумышленники прибегают к психологическим атакам и даже физическим нападениям на руководство АРМА и руководителей профильных структурных подразделений агентства, создавая реальные угрозы безопасности, жизни и деловой репутации должностных лиц, а также членов их семей".

 

Детали: Как уточнил "Украинской правде" Павленко, речь идет о событиях последних дней. Неизвестные в частности разбили окна в авто и облили кровью подъезд лицам из руководства АРМА, ответственного за принятие решений. Кто именно за этим стоит, в АРМА не знают, но подозревают, что это лица, чьи активы правоохранители арестовывают по уголовным производствах и передают в управление АРМА.

Отмечается, что по всем эпизодам выявленных преступлений были поданы заявления в правоохранительные органы, на основании чего открыты уголовные производства.

Подчеркивается, что несмотря на попытки подорвать работу АРМА и жесткими методами запугать его сотрудников, агентство продолжит реализовать полномочия исключительно на основании действующего законодательства и в интересах государства.

При этом АРМА рассчитывает на оперативное выявление и привлечение злоумышленников к ответственности.

 

Украинская правда
Темы: АРМА
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