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Пожар в больнице: у полиции несколько версий, одна из них – поджог

Четверг, 4 февраля 2021, 17:39

Следствие по пожару в Запорожской областной инфекционной больнице, который произошел в ночь на 4 февраля и унес жизни 4 человек, рассматривает несколько версий причины, среди которых и версия поджога.

Источник: сайт полиции

Детали: Также рассматриваются такие возможные причины: нарушение пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, усиленная опытными специалистами полиции. Назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГСЧС установит причины трагедии.

Предыстория: В ночь на 4 февраля в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар, погибли трое больных и молодой врач.

Министр здравоохранения Максим Степанов в четверг утром вылетел в Запорожье для установления обстоятельств трагедии.

Украинская правда
Темы: пожарЗапорожьеполиция


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