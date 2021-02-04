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Глава МОЗ вылетает в Запорожье, где пожар в больнице унес 4 жизни

Четверг, 4 февраля 2021, 07:44
Глава МОЗ вылетает в Запорожье, где пожар в больнице унес 4 жизни
ГСЧС

Министр здравоохранения Максим Степанов срочно вылетает в Запорожье для установления обстоятельств пожара в областной инфекционной больнице, где погибли четыре человека.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Глубокие соболезнования семьям и близким. Четыре человека погибли в результате пожара на территории второй областной инфекционной больницы в городе Запорожье. Еще два человека получили повреждения и семь эвакуированы – рядом с ними родные и врачи.

Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону.

Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии".

Предыстория: В ночь на 4 февраля в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар, погибли трое больных и молодой врач.

Бойцы ГСЧС спасли из очага опасности 8 человек, которых транспортировали в другие больницы.

Медики организовали пост дезинфекции на месте тушения пожара.

В 00:09 спасатели локализовали пожар, а в 00:19 – ликвидировали его.

"Украинская правда" в Threads

Темы: медицинаСтепановМинздравЗапорожьепожар
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