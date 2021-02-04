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В Украине впервые сообщили о подозрении "вору в законе"

Четверг, 4 февраля 2021, 19:47

"Вору в законе" по прозвищу "Гига Озургетский" и двум "смотрящим" сообщили о подозрении по двум нововведений статьям Уголовного кодекса.

Источник: МВД, Нацполиция, Офис генпрокурора

Прямая речь первого заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля: "На сегодня это первое подозрение "вору в законе"- он, кстати, самый молодой представитель криминального мира такого уровня... Это еще не обвинительный акт и не приговор. Но это важный результат кропотливой и профессиональной работы оперативников и следователей Нацполиции".

Детали: Отмечается, что "Гига Озургетский" был "коронован" в 2013 году в Греции. В марте 2020 года его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за покушение на убийство.

Наказание он отбывает в Новгород-Северской исправительной колонии № 31. Собственно там он установил и распространил свое преступное влияние, назначал так называемых "смотрящих", решал конфликты и спорные ситуации, возникающие между представителями криминалитета, распределял незаконно полученные средства.

В частности, он назначил "смотрящими" за колонией двух пожизненно осужденных. Кроме того, все решения "Гиги Озургетского" были обязательны к исполнению осужденными при решении им конфликтных ситуаций между заключенными.

Также он осуществлял контроль так называемого "общака" - поступления и распределения материальных благ и денежных средств полученных преступным путем. К тому же он принял решение об организации преступного собрания и провел "сходку" в исправительной колонии.

15 января 2021 года состоялось собрание с участием подозреваемых и еще 13 осужденных, где последние выразили недоверие одном из так называемых "смотрящих" за его поведение. По результатам преступного собрания "Гига Озургетский", подчеркивая свой статус "вора в законе", оставил за доверенным лицом его статус и гарантировал присутствующим, что он, как и все, будет придерживаться воровских традиций. Также призвал всех присутствующих обращаться к нему как к "вору в законе" в случае возникновения спорных вопросов и конфликтов.

В четверг 4 февраля 28-летнему "вору в законе" сообщено о подозрении за распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе "вора в законе" и участие в проведении "сходки".

 

Его доверенным лицам - 36-летнему и 46-летнемутак называемым "смотрящим" было сообщено о подозрении за участие в сходке.

За содеянное подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе" в июне 2020 года.

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Украинская правда
Темы: МВДполицияМВДОфис генпрокурора


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