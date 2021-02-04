Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине впервые сообщили о подозрении "вору в законе"

Четверг, 4 февраля 2021, 18:47
В Украине впервые сообщили о подозрении вору в законе

"Вору в законе" по прозвищу "Гига Озургетский" и двум "смотрящим" сообщили о подозрении по двум нововведений статьям Уголовного кодекса.

Источник: МВД, Нацполиция, Офис генпрокурора

Прямая речь первого заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля: "На сегодня это первое подозрение "вору в законе"- он, кстати, самый молодой представитель криминального мира такого уровня... Это еще не обвинительный акт и не приговор. Но это важный результат кропотливой и профессиональной работы оперативников и следователей Нацполиции".

Детали: Отмечается, что "Гига Озургетский" был "коронован" в 2013 году в Греции. В марте 2020 года его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за покушение на убийство.

Наказание он отбывает в Новгород-Северской исправительной колонии № 31. Собственно там он установил и распространил свое преступное влияние, назначал так называемых "смотрящих", решал конфликты и спорные ситуации, возникающие между представителями криминалитета, распределял незаконно полученные средства.

В частности, он назначил "смотрящими" за колонией двух пожизненно осужденных. Кроме того, все решения "Гиги Озургетского" были обязательны к исполнению осужденными при решении им конфликтных ситуаций между заключенными.

Также он осуществлял контроль так называемого "общака" - поступления и распределения материальных благ и денежных средств полученных преступным путем. К тому же он принял решение об организации преступного собрания и провел "сходку" в исправительной колонии.

15 января 2021 года состоялось собрание с участием подозреваемых и еще 13 осужденных, где последние выразили недоверие одном из так называемых "смотрящих" за его поведение. По результатам преступного собрания "Гига Озургетский", подчеркивая свой статус "вора в законе", оставил за доверенным лицом его статус и гарантировал присутствующим, что он, как и все, будет придерживаться воровских традиций. Также призвал всех присутствующих обращаться к нему как к "вору в законе" в случае возникновения спорных вопросов и конфликтов.

В четверг 4 февраля 28-летнему "вору в законе" сообщено о подозрении за распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе "вора в законе" и участие в проведении "сходки".

 

Его доверенным лицам - 36-летнему и 46-летнемутак называемым "смотрящим" было сообщено о подозрении за участие в сходке.

За содеянное подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе" в июне 2020 года.

Читайте также:

Законопроект о "ворах в законе": хотели лучше, а получилось как всегда, по-русски

Законопроект о "ворах в законе" как способ закрывать рты

Законопроект о "ворах в законе" и Бюро финансовых расследований - идет нормальный парламентский процесс

"Воры в законе" должны исчезнуть как явление с территории Украины

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВДполицияМВДОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
МВД
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Клименко: Люди очень интересуются Реестром оружия, за 3 часа − 3,5 тысячи авторизаций
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: