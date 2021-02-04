У Навального анонсировали новые митинги в России на весну и лето

Соратники Алексея Навального не собираются проводить митинги в его поддержку в ближайшие выходные.

Источник: глава сети штабов Навального Леонид Волков в эфире "Дождя"

Прямая речь Волкова: Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так.

Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму]. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами.

Детали: По его словам, в планах команды сделать так, "что ни один мировой лидер не говорил с Путиным ни о чем, кроме Навального и его освобождения".

Напомним: 2 февраля суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных насчитали более тысячи человек.