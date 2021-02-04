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Во время карантина Зеленский устроил вечеринку к своему дню рождения – "Схемы"

Четверг, 4 февраля 2021, 22:10
Во время карантина Зеленский устроил вечеринку к своему дню рождения – Схемы

Несмотря на карантин, президент Украины Владимир Зеленский 29 января устроил вечеринку в честь своего дня рождения в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.

Источник: "Схемы"

Детали: По подсчетам журналистов, на праздновании находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске.  В соответствии с перечнем карантинных ограничений Кабмина, которые действуют с 25 января по 28 февраля, запрещается проведение массовых мероприятий, "в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция в 1,5 метра".

Празднование состоялось в доме на Грушевского, 9а в Киеве, где семья президента имеет апартаменты, оформленные на кипрскую фирму Елены Зеленская.  Однако, по данным "Схем", само мероприятие состоялось в другой квартире с террасой, которая, согласно реестра прав на недвижимое имущество, принадлежит совладельцу студии "Квартал-95", близкому товарищу и бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

Среди гостей праздника журналисты зафиксировали представителей власти.  В частности, первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя ОП Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко.  И, вероятно, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Также были участники "Квартала-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко.

По подсчетам журналистов, празднование продолжалось около 8 часов.

 "Схемы" обратились к пресс-службе президента с просьбой о комментарии.  В запросе журналисты поинтересовались, почему Зеленский считает приемлемым в разгар карантина устраивать вечеринку в несколько десятков гостей, еще и без защитных масок, и какой пример он этим подает для других граждан.

Также журналисты спросили, на каких условиях Тимур Миндич предоставил квартиру для празднования, и не видит президент рисков в дружбе с товарищем и бизнес-партнером олигарха.

Ответы по ОТ на момент публикации "Схемы" не получили.

Напомним: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего, это - не конечный срок.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийпразднованиякарантинкоронавирус
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