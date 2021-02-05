Больных коронавирусом за сутки стало больше на полмиллиона

За минувшие сутки в мире диагностировали 505 тысяч новых больных коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Так, в США обнаружили 122 тысячи случаев заболевания, в Индии – почти 58 тысяч и около 30 тысяч заражений подтвердили в Испании.

Кроме того, во Франции зарегистрировали 23,5 тысяч новых больных, в Великобритании – почти 21 тысячу.

Россия сообщила о 16,7 тысячах больных, Италия – о 13,7 тысячах, а Германия зафиксировала почти 13 тысяч новых случаев.

За это же время в мире от осложнений коронавируса умерли 14 286 человек. В общем, пандемия унесла жизни уже 2 миллионов 292 тысяч инфицированных.

Вылечились от коронавируса 77,2 млн человек. Сейчас активными остаются 25,8 млн случаев заболевания.

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Напомним: