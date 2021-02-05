Байден считает Китай крупнейшим конкурентом США

Президент США Джо Байден назвал Китай одним из крупнейших конкурентов США.

Источник: Байден во время выступления в Госдепе, цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы будем противостоять экономическому злоупотреблению со стороны Китая, будем противодействовать его агрессивным, силовым действиям, отреагируем на атаку Китая на права человека, интеллектуальной собственности и мировой порядок".

Детали: Однако американский лидер заявил, что Белый дом готов сотрудничать с Китаем в том случае, если это отвечает интересам США.

"Мы будем конкурировать с позиции силы, восстанавливая нашу собственный дом к лучшему, работая с нашими союзниками и партнерами, восстанавливая нашу роль в международных институтах и ​​возвращая доверие к нам, и наш моральный авторитет, значительную часть которого была потеряна", – сказал президент.

В то же время, новый глава Белого дома заявил о переформатировании внешней политики Америки и восстановление демократических союзов, которые разрушались последние четыре года.

Напомним: