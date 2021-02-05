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На границе завернули "непотопляемую" российскую актрису

Пятница, 5 февраля 2021, 10:56

Пограничники завернули российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную АР Крым, она получила запрет на въезд на 3 года.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП, видео ГПСУ, информированный источник УП в правоохранительных органах,

Детали: Россиянка прилетела в Украину накануне рейсом из Стамбула.

В аэропорту "Борисполь" установили, что гражданка РФ в 2020 году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

По данным источника УП, это Глафира Тарханова (Траханова по паспорту -ред.).

Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли россиянку к административной ответственности, ей отказали в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба


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