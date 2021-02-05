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Секретарь СНБО: В Украине идет шпионская война, агентура РФ просто безумная

Пятница, 5 февраля 2021, 17:27

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что в Украине идет шпионская война, а агентурная сеть Российской Федерации на нашей территории "просто безумная".

Источник: Данилов во время онлайн дискуссии КБФ: Санкции против российской пропаганды

Детали: Секретарь СНБО отметил, что решение о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука готовилось в атомсфере полной секретности из-за активной деятельности агентов государства агрессора. По словам Данилова, сейчас в Украине идет не только "горячая война" на территории Донбасса и информационная, но и шпионская война, и "это ощущается каждый день.

Прямая речь: "Материалы готовились в системе определенной закрытости, чтобы не было никаких неожиданностей. Потому что к сожалению... еще с начала 90-х - я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест на крест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная".

Валентина Романенко, УП
Темы: СНБОвойна


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