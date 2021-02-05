Данилов говорит, что санкции против холдинга Медведчука готовили 8 месяцев

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что введение санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука готовилось на протяжении почти 8 месяцев.

Источник: Данилов во время онлайн дискуссии КБФ: Санкции против российской пропаганды

Прямая речь: "Решение готовили очень-очень тщательно. Работа началась еще летом прошлого года. Аппарат Совета национальной безопасности и обороны очень тщательно отслеживает все, что происходит в информационном пространстве. Нам было ясно, что это не средства массовой инфоррмации, а чисто пропагандистская машина Российской Федерации.

Когда мы с каждым днем ​​получали все больше и больше дополнительной информации: как это происходит, кто это финансирует, каким способом происходят те или иные вещи на этих каналах, нам стало совершенно ясно, что это очень опасная для страны ситуация, когда они могут перейти уже определенную границу. То, что они делали, это не СМИ... это элементы гибридной войны, информационный террор против нашего государства, который развернула Российская Федерация с использованием своих пособников.

До того времени, пока не были собраны все материалы о деятельности этих лиц непосредственно на территории РФ, пока не собрали все это в единый пул, мы не могли принять решение, иначе подверглись бы опасности отмены таких решений.

Эти решения отменить будет уже невозможно, потому что то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отработано в течение почти 8 месяцев... материалы, они были реализованы в то время, когда были готовы. Никакой конспирологии".

Детали: Данилов также сказал, что благодарен "человеку из Москвы", который предложил работу журналистам телеканалов, попавших под санкции, поскольку теперь, мол, эти люди могут "вернуться домой и работать уже непосредственно, а не под прикрытием".

Предыстория:

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.

В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.

Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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