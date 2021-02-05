Ухудшение погоды: Киев закроют для фур на следующей неделе

Киевская городская госадминистрация приняла решение о временном ограничении въезда в столицу крупногабаритного транспорта 8-9 февраля из-за ухудшения погодных условий.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: В течение 8-9 февраля въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничено. Точное время обещают сообщить позже.

Дословно: "Ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Согласно прогнозу синоптиков, 8 февраля в Киеве ожидается значительный снег и метели.

Просим водителей не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы".

Напомним: Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля, местами насыплет до 40 см снега.