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Ухудшение погоды: Киев закроют для фур на следующей неделе

Пятница, 5 февраля 2021, 19:59

Киевская городская госадминистрация приняла решение о временном ограничении въезда в столицу крупногабаритного транспорта 8-9 февраля из-за ухудшения погодных условий.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: В течение 8-9 февраля въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничено.  Точное время обещают сообщить позже.

Дословно: "Ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Согласно прогнозу синоптиков, 8 февраля в Киеве ожидается значительный снег и метели.

Просим водителей не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы".

Напомним: Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля, местами насыплет до 40 см снега.

Украинская правда
Темы: КГГАпогодадорогиКиев


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