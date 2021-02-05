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Приложение для обхода блокировки "Вконтакте" похищал данные украинцев – СНБО

Пятница, 5 февраля 2021, 22:44
Приложение для обхода блокировки Вконтакте похищал данные украинцев – СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности, который работает при Совете национальной безопасности и обороны, отмечает, что расширение VK Unblock, которое позволяло обходить блокировки российской социальной сети "Вконтакте", содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов.

Источник: НКЦК в Facebook

Дословно: "Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google (включая активность мобильных устройств, геолокацию и др.).

Исследователи из компании Avast обнаружили, что указанное расширение, среди 28 других, содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска".

Детали: Известно, что такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей, основными из которых были жители Украины, Франции и Бразилии.

Сейчас это расширение заблокировано Google и Microsoft.

Напомним: 15 мая 2017 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте".

14 мая 2020 года указом президента Зеленского №184 эти санкции были продолжены.

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Украинская правда

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Темы: СНБО
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