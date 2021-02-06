Байден считает, что Трамп не должен получать отчеты разведки
Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трампа не должен получать отчеты разведки из-за "нестабильного поведения" и опасения, что он может с кем-то поделиться секретной информацией.
Источник: Reuters
Детали: Отвечая на вопрос ведущей CBS Evening News касательно такой возможности, Байден сказал: "Я думаю, что нет".
В то же время, бывшие президенты США традиционно получают такие отчеты, несмотря на то, что оставили должность.
Новый американский лидер утверждает, что его мнение не связано с беспорядками, которые совершили сторонники Трампа 6 января. Он также считает, что для Трампа эти отчеты не будут нести никакой ценности, поскольку он уже не имеет никакого влияния, кроме возможности случайно проговориться.
Что предшествовало: Президент США Джо Байден рассматривал возможность отказать Дональду Трампу в возможности получать доступ к докладам разведки.
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Напомним:
- 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды. 25 января статью получил Сенат США.
- Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.