Байден считает, что Трамп не должен получать отчеты разведки

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трампа не должен получать отчеты разведки из-за "нестабильного поведения" и опасения, что он может с кем-то поделиться секретной информацией.

Источник: Reuters

Детали: Отвечая на вопрос ведущей CBS Evening News касательно такой возможности, Байден сказал: "Я думаю, что нет".

В то же время, бывшие президенты США традиционно получают такие отчеты, несмотря на то, что оставили должность.

Новый американский лидер утверждает, что его мнение не связано с беспорядками, которые совершили сторонники Трампа 6 января. Он также считает, что для Трампа эти отчеты не будут нести никакой ценности, поскольку он уже не имеет никакого влияния, кроме возможности случайно проговориться.

Что предшествовало: Президент США Джо Байден рассматривал возможность отказать Дональду Трампу в возможности получать доступ к докладам разведки.

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Напомним: