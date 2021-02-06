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Очередная страна не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Суббота, 6 февраля 2021, 04:11
Очередная страна не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Греция, вслед за рядом европейских стран, не рекомендует вакцинировать людей старше 65 лет препаратом против коронавируса от AstraZeneca.

Источник: The Guardian

Детали: Раньше соответствующие рекомендации выдали во Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах и других странах

Такие советы вызванные сомнения в эффективности этого препарата для людей старше 65 лет.

Почему это важно: Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 производства компании AstraZeneca и Novavax.

Напомним:

  • Европейское агентство по лекарственным средствам дало разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca 29 января.
  • Это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина после немецко-американской BioNTech-Pfizer и американской Moderna.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусГреция
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