Очередная страна не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Греция, вслед за рядом европейских стран, не рекомендует вакцинировать людей старше 65 лет препаратом против коронавируса от AstraZeneca.

Источник: The Guardian

Детали: Раньше соответствующие рекомендации выдали во Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах и других странах

Такие советы вызванные сомнения в эффективности этого препарата для людей старше 65 лет.

Почему это важно: Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 производства компании AstraZeneca и Novavax.

Напомним: