Украине подтвердили предоставление 12 млн доз COVID-вакцин – Степанов

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Офис президента

Детали: Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром здравоохранения Максимом Степановым по поставкам вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Степанов сообщил Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

Глава Минздрава рассказал, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Получено подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

Прямая речь Зеленского: "Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию.

Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок".

Напомним: