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Украине подтвердили предоставление 12 млн доз COVID-вакцин – Степанов

Пятница, 5 февраля 2021, 17:23

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Офис президента

Детали: Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром здравоохранения Максимом Степановым по поставкам вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Степанов сообщил Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

Глава Минздрава рассказал, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).  Получено подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

Прямая речь Зеленского: "Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию.

Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок".

Напомним:

  • Министерство здравоохранения в январе сорвало закупку вакцины NVX-CoV2373 американской разработки, которую производит индийская компания Serum. Производитель этой вакцины компания Novavax с США.
  • В сентябре вакцина вошла в третью фазу клинических исследований в Великобритании, а в конце декабря – в США.
  • Вакцина Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала эффективность на 89,3%.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусЗеленскийСтепанов


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