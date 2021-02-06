Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине обнаружили еще 4,3 тысячи зараженных Covid, 129 человек умерли

Суббота, 6 февраля 2021, 07:23
В Украине обнаружили еще 4,3 тысячи зараженных Covid, 129 человек умерли

В течение 5 февраля в стране зафиксировали 4310 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализация понадобилась 1884 людям, 129 заболевших скончались.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: По данным Степанова, в пятницу стало известно о еще 4310 больных Covid-19, в частности, заболели 220 детей и 191 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1884 человека, летальных случаев - 129, выздоровели 7158 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом уже 1 241 479 человек, выздоровели 1 070 749 человек. Болезнь унесла жизни 23 516 украинцев.

Прямая речь: "Сделано тестирований за сутки - 41 410 (в том числе методом ПЦР – 25 590, методом ИФА – 15 820). За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

 

Напомним: 4 февраля в Украине диагноз COVID-19 поставили 4923 людям, умерли 158 пациентов, выздоровели 8185 человек.

Знать большеCOVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: