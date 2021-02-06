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В Украине обнаружили еще 4,3 тысячи зараженных Covid, 129 человек умерли

Суббота, 6 февраля 2021, 08:23

В течение 5 февраля в стране зафиксировали 4310 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализация понадобилась 1884 людям, 129 заболевших скончались.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: По данным Степанова, в пятницу стало известно о еще 4310 больных Covid-19, в частности, заболели 220 детей и 191 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1884 человека, летальных случаев - 129, выздоровели 7158 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом уже 1 241 479 человек, выздоровели 1 070 749 человек. Болезнь унесла жизни 23 516 украинцев.

Прямая речь: "Сделано тестирований за сутки - 41 410 (в том числе методом ПЦР – 25 590, методом ИФА – 15 820). За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

 

Напомним: 4 февраля в Украине диагноз COVID-19 поставили 4923 людям, умерли 158 пациентов, выздоровели 8185 человек.

Знать большеCOVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019


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