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В Крыму назвали стоимость проекта опреснительной установки в Ялте

Суббота, 6 февраля 2021, 16:31

Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте, где из-за засухи введены ограничения подачи населению, оценили в 3,3 млрд рублей.

Источник: ответ оккупационного "Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма" на запрос ТАСС

Дословно ответ: "В настоящее время разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2021 – 2023 годы".

Детали: Для восполнения дефицита питьевой воды на территории городского округа Ялта прорабатывается вопрос строительства сооружений по опреснению морской воды производительностью 20 тыс. кубических метров в сутки.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов 21 декабря 2020 года заявил, что запасов подземных вод, достаточных для обеспечения населения Большой Ялты, не обнаружено, поэтому принято решение строить опреснитель морской воды.

Что предшествовало: Структура "Роскосмоса" Московский исследовательский центр имени Келдыша создала макет завода по опреснению морской воды в оккупированном Россией Крыму.

Аксенов рассчитывает на строительство 4 опреснителей мощностью до 20 тысяч кубометров воды в сутки. По его словам, одну из станций планируют построить в селе Фрунзе Сакского района. Места для их установки будут искать также в Судаке, Керчи и Феодосии. Еще один опреснитель хотят построить в Ялте.

Темы: Крымвода


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