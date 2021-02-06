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Авария в Днепропетровской области: ряд поездов задерживаются и меняют маршрут

Суббота, 6 февраля 2021, 20:16
Авария в Днепропетровской области: ряд поездов задерживаются и меняют маршрут

Из-за схождения с рельсов грузовых вагонов возле станции Воскобойня в Днепропетровской области изменен состав поезда Интерсити+ Киев-Покровск, некоторые поезда задерживаются и следуют измененным маршрутом.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "В связи с продолжением работ по восстановлению пути после аварийного схождения грузовых вагонов возле станции Воскобойня, некоторые маршруты пассажирских поездов претерпевают изменения.

Так, для поезда 734 Киев-Покровск класса Интерсити+ будет заменен подвижной состав с Hyundai Rotem на сидячие вагоны 1 класса, а вынужденная задержка в движении из-за объезда неэлектрифицированными участками составит ориентировочно 2 часа. Постель и чай пассажирам поезда будут предоставлены бесплатно.

Просим пассажиров, следующих в Днепр и на другие станции в регионе, с пониманием отнестись к форс-мажорной ситуации и следить за обновлениями, мы прилагаем все усилия, чтобы каждый пассажир прибыл в пункт назначения с минимальной задержкой.

При желании пассажиры могут бесплатно обменять или сдать билеты в кассе вокзала".

Детали: Укрзализныця сообщила, что поезда №3 Запорожье – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец, №85 Новоалексеевка – Львов/Ковель и №731 Запорожье – Киев со станции Днепр отправятся по стандартному маршруту. Ориентировочная задержка в пути – 1 час.

Поезда №53 Днепр – Одесса, №79 Днепр – Киев, №11 Новоалексеевка – Киев, №37 Запорожье – Киев, №9 Мариуполь – Киев, которые отправляются со станций Днепр и Каменское после 19:00, проследуют по измененному маршруту через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, а дальше действующим маршрутом. Время отправления поездов с Днепра 00:35. Ориентировочная задержка в пути – до 3 часов.

Поезд №69 Мариуполь – Львов отправится из Днепра с задержкой ориентировочно 2 часа. К поезду будут подвезены пассажиры со станции Каменское.

Также часть пассажиров со станции Каменское Укрзализныця подвозит автотранспортом в Запорожье.

Что предшествовало: В ночь на 6 февраля на перегоне Верхнеднепровск-Воскобойня в Днепропетровской области произошел сход с рельсов 8 грузовых вагонов.

Украинская правда

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Темы: железная дорогаДнепропетровская область
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