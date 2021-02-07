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Коронавирус: более 3 тысяч новых заражений, 81 человек умер

Воскресенье, 7 февраля 2021, 07:24
Коронавирус: более 3 тысяч новых заражений, 81 человек умер

В субботу, 6 февраля, в Украине обнаружили 3370 новых случаев коронавирусной болезни, 81 пациент умер, госпитализация понадобилась 1869 больным.

Источник: Минздрав

Дословно: "3370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 февраля 2021 года. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников".

Детали: Также за минувшие сутки госпитализированы 1869 больных, летальных случаев - 81.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

Кроме того, выздоровели 2297 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 19500 (в частности методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1244849 человека, болезнь унесла жизни 23597 украинцев.

 

Напомним: 5 февраля в стране зафиксировали 4310 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализация понадобилась 1884 людям, 129 заболевших скончались.

Знать большеCOVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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