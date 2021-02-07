Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД готовит сюрприз к годовщине Независимости Украины – Кулеба

Воскресенье, 7 февраля 2021, 11:34

Министерство иностранных дел готовит сюрприз к 30-й годовщине Независимости Украины.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода

Детали: 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости планируется проведение военного парада.

При этом Кулеба отвечая на вопрос, что по случаю Дня Независимости готовит МИД, анонсировал сюрприз.

Прямая речь: "Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Кое-что, что находится за границей".

Темы: День НезависимостипразднованияМИД


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМИД готовит сюрприз к годовщине Независимости Украины – Кулеба

Режим Лукашенко хочет от Польши экстрадиции основателей NEXTA

Строительство "Северного потока-2" возобновили

Коронавирус: более 3 тысяч новых заражений, 81 человек умер

Российско-украинская война: за сутки на Донбассе погибли двое военных ВСУ, ранены четверо

Врачи прокомментировали здоровья Байдена после травмы ноги

Все новости...
День Независимости
К параду на День Независимости привлекут военную технику
Зачем нам соборность?
Зеленский запланировал военный парад на празднование 30 годовщины Независимости
Последние новости
11:51
Боррель после визита в Москву все же публично раскритиковал Кремль за Навального
11:34
видеоМИД готовит сюрприз к годовщине Независимости Украины – Кулеба
11:29
Минсоц и Нафтогаз упростили процедуру изменения газопоставщика для получателей льгот и субсидий
11:16
Греция усилила карантин из-за всплеска заболеваемости на COVID-19
10:53
В Киеве еще две сотни заражений коронавирусом, за сутки умерли 16 человек
10:20
Режим Лукашенко хочет от Польши экстрадиции основателей NEXTA
09:28
В США рассказали о результатах введения строгого масочного режима
08:59
Строительство "Северного потока-2" возобновили
08:24
Коронавирус: более 3 тысяч новых заражений, 81 человек умер
08:18
В Европарламенте предлагают расширить санкции против Беларуси
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!