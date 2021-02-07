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МИД готовит сюрприз к годовщине Независимости Украины – Кулеба

Воскресенье, 7 февраля 2021, 10:34
МИД готовит сюрприз к годовщине Независимости Украины – Кулеба

Министерство иностранных дел готовит сюрприз к 30-й годовщине Независимости Украины.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода

Детали: 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости планируется проведение военного парада.

При этом Кулеба отвечая на вопрос, что по случаю Дня Независимости готовит МИД, анонсировал сюрприз.

Прямая речь: "Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Кое-что, что находится за границей".

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Темы: День НезависимостипразднованияМИД
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