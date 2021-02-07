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Стало известно, когда Маркарова поедет в США в качестве посла

Воскресенье, 7 февраля 2021, 13:09

Процесс назначения экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США уже находится на финальной стадии.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Она завершает реально уже все оформления. Это всегда длительный процесс. Назначение посла - это в среднем шесть месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу... По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг. Затем она получит американские визы и едет".

Детали: По словам Кулебы, Украина заинтересована, чтобы американский посол также приехал в Киев как можно быстрее.

Напомним:

  • 20 ноября Кулеба сообщил, что предложил экс-министра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.
  • Он заверил, что доволен работой нынешнего посла Украины в США Владимира Ельченко и внесение кандидатуры нового посла не связано с вопросами к нему.
  • Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года, оставшись на посту после выборов в Верховную раду и смены правительства.

Темы: дипломатические отношенияМаркароваСША


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