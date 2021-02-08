Папа римский назначил двух женщин на должности, которые ранее занимали мужчины

Папа римский Франциск назначил на должности в Ватикане двух женщин. Ранее эти должности занимали только мужчины.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет о Натали Бекар и Сати Саммарию. Первая станет одним из заместителем секретариата Синода Епископов. Последний занимается организацией встреч епископов католической церкви со всего мира. Отмечается, что теперь Бекар сможет голосовать на собрании, где присутствовали только мужчины. Раньше женщины такого права не имели.

Саммария будет работать адвокатом в Ватиканском апелляционном суде.

До этого времени женщины работали в синодах только в качестве наблюдателей и консультантов.

В 2018 году во время синода больше 10 тысяч человек подписали петицию о предоставлении женщинам права голоса на этих собраниях.

В Ватикане уже назвали решение о назначении "открытыми дверьми".

Напомним: