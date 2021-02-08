Киев расчищает дороги, но ждет еще большего снегопада
8 февраля в Киеве снегопад, коммунальщики с ночи расчищают дороги, но после обеда в столице ожидается усиление снегопада.
Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram
Детали: Ночью на дорогах работали 347 единиц спецтехники; также к уборке снега были привлечены 206 работников в составе 32 бригад по ручной уборке.
В течение дня, в частности, после обеда ожидается усиление осадков. Поэтому, дороги и тротуары очищают повторно.
Водителей призывают не оставлять авто на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Также киевлян просят не использовать собственные автомобили во время снегопада, а отдать предпочтение общественному транспорту.
Уменьшение нагрузки на автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды, объясняет КГГА.
С 15:00 ограничат въезд крупногабаритного транспорта в Киев – до улучшения погодных условий. Водителей крупногабаритного транспорта просят формировать свои маршруты в объезд Киева.
Напомним: Снег снова выпал по всей Украине. Во Львове в воскресенье вечером из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов.