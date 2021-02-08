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Киев расчищает дороги, но ждет еще большего снегопада

Понедельник, 8 февраля 2021, 08:15
УП

8 февраля в Киеве снегопад, коммунальщики с ночи расчищают дороги, но после обеда в столице ожидается усиление снегопада.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Детали: Ночью на дорогах работали 347 единиц спецтехники; также к уборке снега были привлечены 206 работников в составе 32 бригад по ручной уборке.

 
КГГА

В течение дня, в частности, после обеда ожидается усиление осадков. Поэтому, дороги и тротуары очищают повторно.

Водителей призывают водителей не оставлять авто на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Также киевлян просят не использовать собственные автомобили во время снегопада, а отдать предпочтение общественному транспорту.

Уменьшение нагрузки на автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды, объясняет КГГА.

Темы: Киевпогодадороги


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