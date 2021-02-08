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Зеленский рассказал, как будет вакцинироваться: готов даже в прямом эфире

Понедельник, 8 февраля 2021, 11:07
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский планирует вакцинироваться во время второй волны вакцинации вместе с военными, но готов сделать это и раньше – даже в прямом эфире, – в случае необходимости убедить людей в безопасности прививок.

Источник: Зеленский в интервью журналистам во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля 

Прямая речь: "Буду обязательно вакцинироваться. Считаю, что сразу прививаться – я готов сразу – но говорят, что все же… ну... не то, что говорят, я и сам так считаю, что это не очень правильно, если первая часть у нас будет (там немного больше 100 тысяч для наших медиков, контактных с COVID-больными) – я бы не брал, честно говоря, эту первую вакцину. Но готов, если нужно продемонстрировать".

Детали: На уточнение журналиста, готов ли он сделать прививку в прямом эфире, Зеленский ответил: "Готов, как угодно".

Он добавил, что "точно будет прививаться с военными как верховный главнокомандующий, как это должен делать". По словам Зеленского, это будет на втором этапе вакцинации, как только Украина получит миллион вакцин.

На вопрос, какой вакциной он будет делать прививку, президент ответил, что той, которая будет первой.

По его словам, первой в Украине будет Pfizer – 200 тысяч для медиков, а потом миллион "скорее всего Astra Zeneka".

Зеленский также добавил, что сейчас власть ведет прямые переговоры со странами, которые Украине будут отдавать свои излишки вакцины. В частности, по этому вопросу есть контакты с Польшей.

Он также добавил, что планирует вакцинировать и своих родителей, "когда будет доступна вакцина, чтобы никто ничего не подумал", потому что "это важно показать, что мы не боимся вакцинировать и своих родителей".

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийкоронавирусвакцинация


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