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Зеленский оправился от коронавируса

Понедельник, 23 ноября 2020, 10:49
Зеленский оправился от коронавируса
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский получил отрицательный тест на COVID-19.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду".

Детали: Президент отметил, что с понедельника уже на работе в обычном режиме.

Об отрицательном результате теста на коронавирус сообщил и председатель Офиса президента Андрей Ермак. На своей странице в Facebook Ермак тоже заявил, что приступает к работе в обычном режиме.

Предыстория:

  • 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел и глава его Офиса Андрей Ермак.
  • Зеленского и Ермака, у которых болезнь проходила в легкой форме, поместили в изолированные палаты больницы "Феофания". Главе государства провели спецсвязь и оборудовали специальный кабинет.
  • Зеленский ответил злопыхателям, которые радуются его болезни: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкоронавирус
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