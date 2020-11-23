Зеленский оправился от коронавируса

Президент Владимир Зеленский получил отрицательный тест на COVID-19.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду".

Детали: Президент отметил, что с понедельника уже на работе в обычном режиме.

Об отрицательном результате теста на коронавирус сообщил и председатель Офиса президента Андрей Ермак. На своей странице в Facebook Ермак тоже заявил, что приступает к работе в обычном режиме.

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