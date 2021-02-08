Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент Еврокомиссии рассказала, когда и сколько вакцин будет в Украине

Понедельник, 8 февраля 2021, 11:41
Фото sohu.com

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые вакцины в Украине появятся уже в феврале, а до лета их количество будет насчитывать миллионы доз.

Источник: фон дер Ляен во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля

Прямая речь: "Мы создали глобальную инициативу COVAX. Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце. Еще миллионы доз вакцины поступят в Украину до лета".

Детали: Президент ЕК также добавила, что в дополнение к COVAX она "попросила других членов ЕС подарить часть их вакцин Украине".

По словам фон дер Ляйен, все вакцины из ЕС "гарантированно безопасные и действенные, их тщательно проверило Независимое европейское агентство по лекарственным средствам".

Фон дер Ляен отметила, что "ЕС на стороне Украины, как был всегда, в том числе в трудные моменты новейшей истории, потому что все мы одна европейская семья".

Предыстория: 

  • Ранее стало известно, что в феврале Украина получит 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.
  • Президент Владимир Зеленский заверил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.

Ирина Балачук, УП
Темы: УкраинавакцинацияЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский анонсировал "беспрецедентный" День Независимости и еженедельные форумы

Судья Вовк называет НАБУ "посіпаками", а решение ВАКС незаконным

COVID в Украине: 2 141 случай за сутки, Киев – десятый по количеству

Киев расчищает дороги, но ждет еще большего снегопада

Главные новости воскресенья и ночи: потери на Донбассе, строительство "Северного потока-2"

РФ не готова к конструктивному диалогу – глава дипломатии ЕС

Все новости...
Украина
Twitter дал "официальный" статус российскому МИДу в оккупированном Крыму
Полгода протестам в Беларуси: Украина выразила солидарность
Коронавирус: более 3 тысяч новых заражений, 81 человек умер
Последние новости
12:28
В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за язык ненависти в отношении Украины
12:25
За полгода "Укргазбанк" выдал ипотечных кредитов на 450 миллионов
12:18
В Украине продолжится сериал "лютые циклоны": снег, дождь, шторм
12:06
фотоРоссия в Крыму нарастила военный потенциал более чем вдвое: снимки из космоса
11:55
В Британии 200 ученых подозревают в передаче военных технологий Китаю – СМИ
11:51
Глава МИД: Мы не можем позволить любых шагов, которые разрушат "Мотор Сич"
11:41
Президент Еврокомиссии рассказала, когда и сколько вакцин будет в Украине
11:41
фотоTwitter дал "официальный" статус российскому МИДу в оккупированном Крыму
11:40
В Кремле отреагировали на заявление Борреля об удалении РФ от Европы
11:29
Разговор Навального с отравителем из ФСБ заблокировали на Youtube
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!