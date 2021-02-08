Президент Еврокомиссии рассказала, когда и сколько вакцин будет в Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые вакцины в Украине появятся уже в феврале, а до лета их количество будет насчитывать миллионы доз.

Источник: фон дер Ляен во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля

Прямая речь: "Мы создали глобальную инициативу COVAX. Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце. Еще миллионы доз вакцины поступят в Украину до лета".

Детали: Президент ЕК также добавила, что в дополнение к COVAX она "попросила других членов ЕС подарить часть их вакцин Украине".

По словам фон дер Ляйен, все вакцины из ЕС "гарантированно безопасные и действенные, их тщательно проверило Независимое европейское агентство по лекарственным средствам".

Фон дер Ляен отметила, что "ЕС на стороне Украины, как был всегда, в том числе в трудные моменты новейшей истории, потому что все мы одна европейская семья".

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