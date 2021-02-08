Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Непогода в Украине: работают все аэропорты, кроме двух

Понедельник, 8 февраля 2021, 18:14
Непогода в Украине: работают все аэропорты, кроме двух

Несмотря на ухудшение погоды все аэропорты в Украине, кроме тех, что в Виннице и в Черновцах, работают в штатном режиме.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "По состоянию на 18:00 наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой областях и Киеве.  В Закарпатской области - небольшой дождь.

Движение железнодорожного транспорта обеспечено.

Аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме ".

Детали: В ведомстве отметили, что в течение 8 февраля спасатели буксировали 72 транспортных средства и оказали помощь 175 людям.

Напомним: 9 февраля циклон с атмосферными фронтами приведет к переменчивой погоде с осадками в Украине.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВДаэропортпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
МВД
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Клименко: Люди очень интересуются Реестром оружия, за 3 часа − 3,5 тысячи авторизаций
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: