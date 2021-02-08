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Из-за непогоды в Украине не работают два аэропорта – МВД

Понедельник, 8 февраля 2021, 19:14

Несмотря на ухудшение погоды все аэропорты в Украине, кроме тех, что в Виннице и в Черновцах, работают в штатном режиме.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "По состоянию на 18:00 наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой областях и Киеве.  В Закарпатской области - небольшой дождь.

Движение железнодорожного транспорта обеспечено.

Аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме ".

Детали: В ведомстве отметили, что в течение 8 февраля спасатели буксировали 72 транспортных средства и оказали помощь 175 людям.

Напомним: 9 февраля циклон с атмосферными фронтами приведет к переменчивой погоде с осадками в Украине.

Украинская правда
Темы: МВДаэропортпогода


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