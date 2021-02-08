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КГГА просит оставлять детей дома из-за погоды

Понедельник, 8 февраля 2021, 20:03

В Киевской городской государственной администрации из-за ухудшения погодных условий просят по возможности оставлять детей дома.

Источник: в.  о.  первого заместителя председателя Валентин Мондриевский, которого цитирует пресс-служба КГГА

Прямая речь Мондриевского: "Все школы и детские сады столицы будут работать.

Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома.

Педагогические коллективы ориентированы максимально эффективно организовать учебный процесс и проинформировать родителей".

Детали: Он добавил, что также не стоит без необходимости пользоваться собственным транспортом и призвал не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега. Уменьшение нагрузки на автодороги позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды.

Напомним: Из-за непогоды в Украине не работают два аэропорта.

Украинская правда
Темы: КГГАдетипогода


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